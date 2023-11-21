عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسامة بن نقلي: لقاءات وزير التجارة السعودي بمصر مُثمرة وتشجيع المشروعات المشتركة

السفير السعودي لدى
السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي

أكد السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي أن اللقاءات التي أجراها وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي مع كبار المسئولين المصريين- خلال زيارته إلى مصر- مُثمرة، وتأتي في سياق تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك في تغريدة دوَّنها السفير السعودي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" ("تويتر" سابقًا)، وأعاد خلالها نشر ملخص أعدته السفارة السعودية بالقاهرة- عبر حسابها على منصة "إكس"- لأهم الزيارات والمباحثات التي أجراها وزير التجارة السعودي مع كبار المسئولين في مصر، يتقدمهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء: التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والإسكان الدكتور عاصم الجزار.

وأوضحت السفارة السعودية أنه جرى- خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي لوزير التجارة السعودي والوفد المرافق له الذي ضم 90 شخصية من كبار رجال الأعمال وقيادات كبرى الشركات السعودية- بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وأشارت السفارة إلى أن لقاءات وزير التجارة السعودي مع وزراء: التجارة والصناعة، والتعاون الدولي، والإسكان، جرى خلالها بحث الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية المصرية في ضوء رؤية "المملكة 2030"، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وإزالة المعوقات التي تواجهها، والتسهيلات المقدمة لمنشآت قطاع الأعمال في المناطق الحرة، وتعزيز التعاون في برامج دعم التحول نحو رقمنة الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت السفارة السعودية أن اللقاءات تناولت أيضًا جهود رفع مستويات التبادل التجاري في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها البلدان، وتطوير تجارة الجانبين مع بلدان القارة الإفريقية، وتعزيز تكاملهما الاقتصادي لدعم خطط تحول المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي.

أسامة بن نقلي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي وزير التجارة السعودي المشروعات المشتركة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

أخيرا إطلاق موبايل Note 13 الأسطوري بكاميرا 108 ميجابكسل ..وأقل سعر سيذهلك

هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها

ترشيحاتنا

هل نزل القرآن على النبي بالقراءات العشر؟ دار الإفتاء ترد

تفاصيل الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية 2024

سعر فولكس فاجن "جولف" 2024 في مصر .. صور

تصريحات استفزازية| مستشار نتنياهو: إطلاق إسرائيل النار على المستشفى الإندونيسي يتوافق مع القانون الدولي

عروض بلاك فرايداي..أقوى موبايل شاومي في مصر بسعر مميز

جويتريش: عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة لا مثيل له وغير مسبوق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مؤثر.. فيديو يوثق مآسي تفطر القلوب للشعب الفلسطيني.. شاهد

فيديو متداول لمزاح ثقيل بين صديقين بالعراق ينتهي بكارثة.. شاهد

حقق 14000 دولار.. حكاية فلتر البطيخ المثير للجدل عبر التيك توك

فولتير.. مدافع صريح ضد القوانين الفرنسية الصارمة |ماذا فعل؟

فيديو

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ