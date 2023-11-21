استكمال فعاليات اليوم الأول للبعثة المصرية لقطاع الصناعات الغذائية والطباعة بالجزائر

استكمل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أمس الاثنين، فعاليات اليوم الأول الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ للبعثة المصرية لقطاع الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف الى الجزائر.

حيث قام المجلس بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية الى سوق السمار والى كارفور الجزائر وذلك بهدف التعرف على سلسلة الإمداد بالغذاء المصنع داخل الجزائر وكذلك دراسة المنتجات والمنافسين والاسعار وأحجام العبوات وتفضيلات المستهلك بجانب التعرف عن قرب على اهم المصنعيين وذلك تمهيدا إلى أعمال الاجتماعات الثنائية المقرر عقدها اليوم بين الشركات المصرية والجزائرية.

كما استمع ممثلى الشركات المصرية اعضاء البعثة الى شرح تفصيلى من ممثلى كارفور الجزائر حيث تم استعراض آليات السوق الجزائري فى مجال الغذاء وتوريدات المودرن تريد ومعدلات نمو السوق والسلع التي عليها اقبال كبير من جانب المستهلك الجزائري أعقبها تفقد الشركات للمنتجات والأسعار.

وتأتي تلك الزيارات بعد الانتهاء من فاعليات الافتتاح الرسمي للبعثة بمشاركة السفير المصرى لدى الجزائر وممثلي المجلس فى ظل مشاركة موسعة من ممثلى مجتمع الأعمال والكونفدراليات الجزائرية.