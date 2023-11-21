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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر انفجارها.. انتبه لهذه العلامات تكشف التهاب الزائدة الدودية

انفجار الزائدة الدودية
انفجار الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية هو حالة طبية تتطلب رعاية فورية، إذا كنت تشتبه في وجود التهاب الزائدة الدودية، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية على الفور، إليك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى التهاب الزائدة الدودية،وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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علامات تكشف التهاب الزائدة الدودية 

 

ألم في البطن: يبدأ الألم في منطقة البطن العلوية أو منتصف البطن وينتقل تدريجياً إلى الجهة اليمنى السفلية من البطن. الألم يمكن أن يزداد تدريجياً ويصبح شديدًا.

تهيج البطن وفقدان الشهية: قد تشعر بتهيج في البطن وقد تفقد الشهية وتشعر بالغثيان.

ارتفاع في درجة الحرارة: قد تصاحب التهاب الزائدة الدودية ارتفاع في درجة الحرارة.

تورم في البطن: قد يلاحظ تورمًا في البطن، وخاصة في المنطقة اليمنى السفلية.

تغير في عادات الأمعاء: قد تشهد تغيرًا في عادات الأمعاء مثل الإسهال أو الإمساك.

إذا كانت لديك هذه الأعراض، فمن المهم أن تستشير الطبيب على الفور. التهاب الزائدة الدودية يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة، ومن بين هذه المضاعفات احتمالية انفجار الزائدة الدودية مما يؤدي إلى التسرب المحتمل للمحتوى البكتيري إلى البطن وتطور التهاب معوي خطير يُعرف بالتهاب الزائدة الدودية المنفجرة.

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