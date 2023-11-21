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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

صدى البلد

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بإنباء عن ضرب زلزالٌ بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، المقاطعة الشمالية في بابوا غينيا الجديدة.

وأوضحت أن مركز الزلزال وقع على بعد 100 كيلومتر، من مدينة بوبونديتا الواقعة في المقاطعة على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

يذكر أن زلزال سابق بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة نيو بريتين الشرقية، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة، دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

والجدير بالذكر أن بابوا غينيا الجديدة تقع في منطقة تسمى الحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين.

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