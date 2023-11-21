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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.. تفاصيل

الشناوي
الشناوي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن منافسة محمد الشناوي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط  من جلوبسوكر.

 


وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك : "محمد الشناوي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوبسوكر".


وكشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل صفقة عمر كمال عبد الواحد للأهلي وموقف كولر منها.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: فيوتشر يطلب من الأهلي خالد عبد الفتاح إعارة أو انتقال نهائي في صفقة عمر كمال عبدالواحد، وكولر يرفض بشدة التفريط في خالد عبد الفتاح (لاعب سموحة السابق) والذي يصنفه كـ چوكر في الدفاع.


 

وفي سياق آخر، واصل رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش‎.‎

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.


 

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