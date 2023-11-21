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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي 29 موظفًا من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة المثبتين حديثا

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي الموظفين الجدد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 29 موظفًا من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة المثبتين حديثاً على وظائف بموازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية للتثبيت طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الموضح قرين كل منهم بموازنة الديوان العام قبل توزيعهم على الإدارات المختلفة بالديوان العام والمراكز والأحياء للإستفادة من خبراتهم الوظيفية ومؤهلاتهم. 

 

 جاء ذلك بحضور أبوغدير عبدالرحمن مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.


وقدم محافظ أسيوط التهنئة للعاملين الذين شملهم القرار بعد استكمال باقي الاجراءات القانونية والقواعد اللازمة في هذا الشأن لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل لافتًا إلى أهمية توزيعهم على الأماكن والإدارات وفقًا لحاجة العمل مع مراعاة ظروف اقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق اقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري بالمحافظة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الأداء والعمل بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.

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وطالب المحافظ العاملين ببذل مزيد من الجهد كل في نطاق عمله الذي سيتم توزيعه عليه وتقديم العمل في تفاني واخلاص لاستكمال مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موجهًا مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية بالديوان العام بتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم وتوزيعهم على أماكن وظيفية بالادارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء وفقًا للاحتياجات الفعلية ورغباتهم حتى يضمنوا الاستقرار الوظيفي خلال إتمام إجراءات التعيين والتأكيد على تحسين بيئة العمل.

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