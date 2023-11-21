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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مركزي صدفا وديروط

أعمال تركيب بلاط
أعمال تركيب بلاط الانترلوك

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء، بالاستمرار في تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين مقدمًا كافة سبل الدعم الممكنة لتذليل العقبات التي تحول دون التطوير المطلوب للتيسير علي المواطنين وإضفاء المظهر الحضاري اللائق للمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلي استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمركزي صدفا وديروط لتسهيل الحركة والانتقال علي المواطنين، وذلك وفقاً لخطة المحافظة للتطوير وذلك ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

وفي إطار توجيهات محافظ أسيوط قام محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الضيقة والجانبية والتأكد من تركيبها طبقًا للمواصفات حيث تم تركيب بلاط الانترلوك بحارات أولاد عليان والصيادين والبنايين وسنان و صبري أبو جبل بشارع الدلجاوي قبلي بمنطقة عزبة حنا وشارع خالد بن الوليد خلف مستشفي ديروط العام وشارع عمر بن عبد العزيز بمنطقة عباس بالإضافة إلي تسوية بعض الشوارع، وتم تمهيد وتسوية الطريق من كوبري ذكي وحتي الشيخ أبو العيون باستخدام معدات الوحدة المحلية بدشلوط وجريدر مجلس المدينة.

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وفي مركز صدفا وفي إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين قام خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بعدد من شوارع المركز التي يبلغ عرضها أقل من ٦ م بمسطح يصل إلى ٣٤٠٠٠ متر مربع وذلك ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع وتنفيذ الخطة الموضوعة للتطوير طبقا للمواصفات القياسية وفي الوقت المحدد لها وأكد رئيس المركز علي متابعة الأعمال بصفة دورية لتحسين مستوي الخدمة وإضفاء المظهر الحضاري اللائق.

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