تضامن المنيا: الكشف على 90 مواطنا في قافلة طبية بعدة قرى بديرمواس

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا ياسر بخيت، إنه تم الكشف على 90 مواطنًا خلال قافلة طبية تم تنظيمها بقرى سيسكو وتانوف ودلجا بمركز ديرمواس، بالتعاون مع جمعية الأورمان والمستشفى الجامعي بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف وكيل الوزارة ، في تصريح اليوم /الثلاثاء/- أن هذه القوافل تأتي في إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم خاصة الأسر الأولى بالرعاية واستمرارا للدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جانبه، قال مديرعام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وجميع عمليات القلب وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج بالمجان.

وأضاف أن الجمعية نفذت بمحافظة المنيا عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية منها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم.

وعلى صعيد آخر، كلف محافظ المنيا أسامة القاضي الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة والتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية؛ لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق ضمن المبادرة الرئاسية (تخفيض الأسعار) لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وقال إنه بمركز ومدينة سمالوط تم طرح 2500 كرتونة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة الواحدة وتوزيعها على المواطنين، وطرح 1000 كرتونة أخرى لتوزيعها من خلال السيارات المتنقلة بقرى (شرق النيل بنى خالد، والعابد، وجبل الطير البحرية والرملة).