جامعة الوادي الجديد تنظم قافلة بيطرية للقرى الأكثر احتياجا

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد قافلة بيطرية، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنفذها الجامعة بقرى المحافظة الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "حياة كريمة" وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي.



وقال عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد الدكتور وليد سنوسي، في تصريح له اليوم /الثلاثاء/، إن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" من خلال إطلاق عدد من القواقل البيطرية.



وأضاف أن القافلة ضمت فرقا علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية، الجراحة البيطرية، الولادة وأمراض نقص الخصوبة، الأمراض الباطنة والأمراض المعدية، أمراض الدواجن، مشيرا إلى أن القافلة تؤدي دورا وقائيا للحيوانات من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية والتجريع بمضادات الديدان لكل الحالات، بجانب إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصين، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادة.