جامعة حلوان تكشف تفاصيل الدورة الثانية لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال

أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق الدورة الثانية من مشروع الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي.

وتشمل دورة الاحتضان الثانية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة كل من من حاضنة الأثاث المصري الهوية وحاضنة أعمال Biocluster .

و كشفت جامعة حلوان ان تتم دورة الاحتضان الثانية للشركات الناشئة بالبرامج التالية :



أولا برنامج ما قبل الاحتضان : وهو تحويل الأفكار العلمية إلى نماذج أولية بدعم يصل الى 20 الف جنيه ويستهدف طلاب مشروعات التخرج و الباحثين بالدراسات العليا.



ثانيا برنامج الاحتضان : لتحويل النماذج الأولية إلى منتجات نهائية و تكوين شركات ناشئة بدعم يصل الى 300 الف جنية.

وقد تم خلال دورة الاحتضان الاولي تم تسليم خمس عقود دورة الاحتضان الاولي لرواد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية و الأجهزة المعملية، وتكنولوجيا الغذاء وهم:" Bio-design لتصنيع الأجهزة المعملية ، BTX لإنتاج الكواشف التشخيصية، Clayotech لإنتاج طفلة تبيض الزيوت، iSILICO منصة خدمات المعلوماتية الحيوية و تصميم الدواء، Green Bike لتصنيع خلايا الهيدروجين الأخضر.

وقد تم تسليم اربعة عقود للشركات الناشئة الفائزة بحاضنة الأثاث المصري بحضور فريق عمل حاضنة الاثاث الدكتورة رانية مسعد، الدكتورة دعاء عبد الرحمن، الدكتور أشرف حسين، الدكتورة سعاد عبد الحليم .

وقد نظمت كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان المؤتمر السنوي بعنوان رؤية التصميم الداخلى والأثاث ٢٠٢٣ تحت شعار "الطالب والخريج وسوق العمل "، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان،

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل هو من أهم أولوياتنا ونتطلع أن تسهم مخرجات هذا المؤتمر بشكل فعال في تعزيز الشراكة بين الجامعة وسوق العمل، وستنعكس إيجابياً على تطوير العملية التعليمية،وأيضا تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة في مجال التصميم الداخلي والأثاث.

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف حسن وكيل الكلية، ان المؤتمر تضمن العديد من الجلسات منها تحديات سوق العمل، رؤية خريجي التصميم الداخلي والأثاث، مواصفات طلاب التصميم الداخلي، وتم مناقشة وضع رؤية مستقبلية للقسم العلمي ترتكز على تكامل فعال بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، من خلال توفير تجارب عملية وتدريب تطبيقي، لضمان خريج مجهز بالمهارات المطلوبة لمواجهة تحديات السوق وتحقيق التفوق الوظيفي

وأكد الدكتور على السنوسى رئيس القسم أن المؤتمر شهد حضور كوكبة من رواد القسم وأساتذته الاجلاء و كبار متخصصي سوق العمل الذين كان لهم بصمة في التخصص على مدار سنوات كثيرة وخريجي القسم الذين هم ثمرة القسم العلمي ليسطروا بأفكارهم وخبراتهم زخم من الأعمال التي تشهد على دور القسم العلمي في تعزيز التخصص.

حيث حقق القسم في سنواته الأخيرة طفرة في العملية التعليمية حيث تم إنشاء عدة برامج تعليمية متخصصة منها برنامج علوم الأثاث وبرنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي لتعزيز التوجهات الحديثة للعالم في مجال التخصص، كما حقق القسم إنجازات كبيرة في مجال ربط سوق العمل بالمخرج التعليمي وهو الخريج من خلال العديد من البروتوكولات مع جهات ذات بصمة في سوق العمل، ومن إنجازات القسم أيضا حاضنة الأثاث بجامعة حلوان.

وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات منها أهمية الاستدامة وإعادة التدوير لصناعة الأثاث، إخراج مصممين قادرين على ابتكار التصميمات والاطلاع علي الطرز المختلفة، والاطلاع علي إمكانات وخامات التنفيذ المتاحة في سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة في المجال، بجانب ضرورة التغذية الثقافية العامة للطلاب ، وتحديدهم للتوجهات الشخصية لتطوير مهاراتهم لدعمها، وضرورة استغلال الفرص والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم حديثى التخرج لإنشاء مشاريعهم.

وأوصى المؤتمر أيضا بضرورة إطلاع الطلاب على الوظائف المختلفة للفراغات الداخلية و الأثاث قبل عملية التصميم و العمل علي زيادة قدراتهم الإبداعية، وضرورة الاطلاع على الاستراتيجيات المتبعة عند التعامل مع العملاء للاستفادة منها عند التعامل بها في سوق العمل.

كما نظم قسم تدريب الألعاب بالتعاون مع وكالة شؤون التعليم والطلاب بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان يومًا رياضيًا تحت شعار "أبطال تبني مصر"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية.

وتضمنت فعاليات اليوم فقرات متنوعة من الألعاب والمسابقات الرياضية وسط أجواء مليئة بالبهجة والمرح، وذلك بمشاركة 5 فرق في ألعاب الكرة الطائرة - كرة السلة - كرة اليد - تنس أرضي – كرة السرعة).

وجاء تنظيم هذا اليوم الرياضي بهدف تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة ودورها في بناء الشخصية، وتوطيد العلاقات بين طالبات الكلية من خلال مشاركتهم في الأنشطة الرياضية الجماعية.

وأشرفت على تنظيم اليوم وكالة كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب بإشراف الدكتورة سناء مأمون، والدكتورة نبيلة اغا رئيس القسم، وبحضور الدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.