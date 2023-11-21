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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الخشت: امتحانات الميدتيرم تقيس المستوى الدراسي للطلاب وقدراتهم المتنوعة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تفقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023 /2024 "الميدتيرم" بجامعة القاهرة الدولية، والتي يتم تأديتها على مستوى البرامج الدراسية المختلفة بها، ووفقًا لظروف كل برنامج  وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة به، وذلك في إطار اللوائح الدراسية لجامعة القاهرة الدولية والكيان الأكاديمي العالمي الجديد لها، وبما يتوافق مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي.


 

واطمأن الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الهدوء والمناخ المُلائم للطلاب، وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية الداعمة لهم لأداء الامتحانات في سهولة ويُسر.


واستمع محمد الخشت، إلى تعليقات عدد من الطلاب على الامتحانات وما تتضمنته من أسئلة، متمنيًا لهم النجاح والتفوق باستمرار.


وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن امتحانات الميدتيرم لطلاب الجامعة الدولية تم إعدادها وإدارتها في إطار الجودة ومواكبة الأنظمة الحديثة والعالمية للاختبارات، وقياس المستوى الدراسي للطلاب وقدراتهم المتنوعة، بما يدعم طبيعة الدراسة بجامعة القاهرة الدولية.


 جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية تُمثل نقلة نوعية في التعليم العالي وتمتلك إمكانات تضاهي أعرق الجامعات العالمية وبرامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد متنوع من الجامعات والهيئات الأكاديمية العالمية ذات السمعة الدولية المرموقة ، وقد فتحت أبوابها أمام الطلاب لانطلاق وبدء الدراسة بها مع بداية العام الجامعي الحالي 2023/ 2024 بنظام البرامج الأجنبية.

Jobs Education البرامج الدراسية الخريطة الزمنية للعام الدراسي الخشت رئيس جامعة القاهرة

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