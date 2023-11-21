كيف ستتم صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ؟

من المنتظر أن تبرم المقاومة الفلسطينية صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

ويعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات لبحث الموافقة على الصفقة مع حركة حماس التي تحتجر ما يقرب من 240 أسيرا إسرائيليا ومزدوج الجنسية، بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي، الذي شنته تحت شعار "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات غلاف غزة.

وفيما يتعلق بخطوات تطبيق صفقة تبادل الأسرى أعلن مسؤول "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في لبنان هيثم عبدو، مراحل التنفيذ بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية:

1- الإفراج عن 50 محتجزا إسرائيليا من مستوطنين وحملة الجنسيات المزدوجة.

2- الإفراج عن 300 من الأسرى الفلسطينيين من نساء وأطفال.

3- الإفراج سيتم على دفعات حيث يطلق سراح 5 محتجزين إسرائيليين في اليوم مقابل 30 امرأة وطفلا فلسطينيا.

4- إيقاف تحليق الطيران في شمال قطاع غزة وكامل قطاع غزة لمدة ست ساعات يوميا.

5- إدخال 300 شاحنة مساعدات إلى كامل قطاع غزة وليس الجنوب فقط.

6- أمريكا وقطر هما الضامنين لاستمرار الاتفاق.