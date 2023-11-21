الصحة العالمية تعلن مصرع أحد موظفيها في غزة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء مقتل أحد موظفي المنظمة في قطاع غزة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية "أنا وزملائي نشعر بالصدمة: لقد فقدنا واحدًا منا في غزة اليوم".

وأضاف جيبريسوس عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "قُتلت زميلتنا الشابة ديما الحاج بشكل مأساوي إلى جانب طفلها البالغ من العمر 6 أشهر وزوجها وشقيقيها".

وتابع "وبحسب ما ورد قُتل أيضًا العديد من أفراد الأسرة الآخرين الذين كانوا يحتمون في نفس المنزل، ليس لدي كلمات لوصف حزننا".

وأشار إلى ارتفاع عدد ضحايا المؤسسات الأممية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 108 أشخاص.

وأكد أن هذا الرعب يجب أن ينتهي، ويجب حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والمدنيين، ووقف إطلاق النار الآن.