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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: رئيس الوزراء كشف عن رؤية الدولة فى التعامل مع أزمات المنطقة

النائبة نيفين حمدى،
النائبة نيفين حمدى، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، أن وجود رئيس مجلس  الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم في المجلس، لاستعراض الجهود والتدابير التى اتخذتها الدولة المصرية، والجهود التي تمت خلال الفترة الماضية، لمنع محاولات التهجير القسري  للاشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة جراء الحرب الصهيونية التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي  أي منذ 45 يوما، لم تكن مدرجة سلفا ضمن جدول أعمال المجلس المعلنه، ولكن نظرا للتطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، تم تحديد جلسه اليوم بشكل إستثنائي ، موجه الشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء علي إستجابته لطلبات الأعضاء والتي تؤكد إحترامه وتقديره لموقفنا الرافض لتصفية القضية الفلسطينة علي حساب دول أخري يمس أمنها القومي.

وقالت النائبة نيفين حمدي في تصريحات صحفية علي هامش الجلسة الأستثنائية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  لنظر 16 طلب إحاطة مقدمة من الأعضاء للحكومة، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وموقفها المعلن تجاه المخططات الصهيونية لتهجير الاشقاء وتصفية القضية خط أحمر شهد توافق من قبل رؤساء وزعماء وقادة الدول العربية ، لما يمثله من خطورة وكارثه كبري من شانها أن تهدد السلم والامن والاستقرار في المنطقة بالكامل،  واصفه أياها بـ"جريمة حرب " مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وكشفت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، عن المخطط الاسرائيلي القديم - الجديد ، لتهجير الفلسطينين ونزوحهم وتكرار سيناريو النكبة عام 1948، من خلال الدفع الـ 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء لدول الجوار، مشددة علي رفض المصريين قيادة وشعبا وجيشا تكرر نفس السيناريو القديم بنزوح الاشقاء عن أرضهم ووطنهم وحقوقهم المشروعه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت نائبة حماة الوطن، علي موقف الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً تجاه القضية الفلسطينة وإنهاء تلك الحرب الشنيعه، بأعتبارها السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية لم يعلم مداها الا المولي عز وجل، مطالبه الجميع بتكثيف جهودهم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعمل علي حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأختتمت نيفين حمدي، تصريحاتها  قائله: إن حديث رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي أمامنا كنواب ممثلين عن الشعب المصري، رساله  طمأنه واضحة وصريحة وقوية من القيادة السياسية الرشيدة للمصريين والعرب جميعاً "، تجاه تعاملها وإدراتها للازمات بحنكة ورؤي وعقلانية حفاظا  على ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، وبما يحافظ علي حقوق الاشقاء في كل دول العالم.

مجلس النواب رئيس الوزراء غزة حزب حماة الوطن التهجير القسري

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