النائب محمد أبو العينين: السيسي يدعم القضية الفلسطينية بكل قوة

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن المعلومات التي كانت تروج لم تكن صحيحة والاعلام الغربي اتخذ خطا معينا بهدف الضغط على مصر، مضيفا أن الشعب المصري وقف وقفة تاريخية مع الشعب الفلسطيني عبر التاريخ.



وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم القضية الفلسطينية بكل قوة، ووجه بتوجيه أكبر قافلة مساعدات للفلسطينيين.

أشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى أن الإعلام الغربي يروج للشائعات ضد الشعب الفلسطيني.