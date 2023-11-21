نائب: مصر هي الطرف المستهدف ومن تتلقى آثار الأفعال الصهيونية في قطاع غزة

قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، المجازر التي تحدث في غزة، هي حديث العالم كله حالياً.

النائب عاطف المغاوري: إسرائيل نقضت الإتفاقية



وأضاف عاطف المغاوري خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية " الحياة"، أن مصر هي الطرف المستهدف والتي ستتلقى أثار الأفعال الصهيونية في قطاع غزة، وذلك دوناً عن جميع دول العالم حتى الدول العربية.



وتابع النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب إلى، قائلاً:" حينما نطالب بإعادة النظر في الإتفاقية المصرية الإسرائيلية، ذلك لأن إسرائيل نقضت الإتفاقية".



وأستكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب:"الشعوب التي تخشى الحرب ، تهزم بلا حرب، و أنا أؤكد إن مصر تستطيع".