انطلاق المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية

انطلق منذ قليل "المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية" الذي أطلقته مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ومؤسسة هي تستطيع تحت رعاية جامعة الأزهر في قاعة الأزهر للمؤتمرات بحضور لفيف من الشخصيات العامة وعدد من أعضاء مجلس النواب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعمداء كليات الأزهر المختلفة.

وبدأ المؤتمر بتلاوة القرآن الكريم ثم السلام الجمهوري ثم ألقى كلمة الافتتاح الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر موضحًا أن حق المشاركة هو حق من حقوق المرأة حتى لو تم سلب هذا الحق منها فنحن نسعى بأن تتمتع به، كما أن المرأة كان لها دور كبير في الحضارات القديمة من خلال إدارتها القوية للدولة.

وصرح الدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بأن هناك دولا عربية وصلت فيها مشاركة النساء إلى 50% في مجالات العمل، ونحن نسعى لنصل إلى الأكثر، نحن هنا اليوم لدعم مشاركة النساء في الانتخابات بدون تحيز لهن لكن إيمانًا بدورهن في المجتمع.

وجاءت كلمة الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية أن للمرأة دور كبير في المجالات السياسية منذ القدم وظهر ذلك في ثورة 1919، عندما سقطت أول شهيدتين في الثورة، وأن قضية المرأة ومشاركتها ليست قضية سياسية بل انعكاس لقضايا اجتماعية واقتصادية.

وقال الدكتور وليد عتلم الباحث في الشأن السياسي أن 49% من إجمالي نسب الأصوات الانتخابية تكون للمرأة، والتي تعد نسبة كبيرة وتبين مدى أهمية دور المرأة في اختيار رئيس الدولة.

وأشارت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب أن المرأة موجودة وبشكل كبير في مناصب مهمة في الدولة، بدليل وجود 163 نائبة سيدة في مجلس النواب، و40 سيدة بمجلس الشيوخ، وفي مشاهد هامة كانت المرأة بطلتها، ففي عام 2017 تم تعيين سيدات في مناصب المحافظات وكانت أول محافظة سيدة للبحيرة في هذا العام.

وأوضحت النائبة هادية حسني عضو مجلس النواب أنه يجب أن نبحث في أثر الانتخابات على الصحة النفسية، وعندما تشارك المرأة في الانتخابات بتحس أن لها دور ومسئولية وكانت سبب في الاختيار وهذا يعود ايجابيًا على صحتها النفسية.