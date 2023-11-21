يوسف الحسيني: مصر لا تستجيب للضغوط وقادرة على مواجهة أي تحديات

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر لا تستجيب للضغوط، وقادرة على مواجهة أي تحدي، ومن أي جهة ومهما كانت قوتها، ويجب على الجميع رؤية قوة مصر وإرادتها الواضحة.

يوسف الحسيني يتحدث عن إرادة مصر

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مصر نجحت في وقف التهجير القسري وعدم السماح به، وعدم السماح بتحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة أو العيش، والوصول بالعرب إلى إرادة موحدة في هذا الأمر.

وتابع يوسف الحسيني، أن مصر نجحت في تغيير وجهات نظر الاتحاد الأوروبي، وأصبحت أغلب الدول تضغط لرفض التهجير القسري للفلسطينيين، والضغط الحالي من أجل الحصول على هدنة إنسانية، فضلا عن تغيير موقف أمريكا شديد التعنت والمنحاز بالكلية لإسرائيل، حتى يعلن صراحة أنه لا يقبل التهجير القسري للفلسطينيين.