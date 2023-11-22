شيفروليه تبني محرك LT4 الأخير من Camaro ZL1 فائق الشحن

قامت شيفروليه ببناء محرك LT4 V8 فائق الشحن النهائي المخصص لسيارة كمارو ZL1 موديل 2024 قبل خروجها من الإنتاج.

تم نشر صورة للمحرك جنبًا إلى جنب مع شركة البناء بيلي بيرك وبقية مركز بناء الأداء في بولينج جرين بولاية كنتاكي على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، مما يمنحنا لمحة عن وحدة الطاقة قبل وضعها في سيارة تشيفي الرياضية.

تم تصنيع محرك الدفع سعة 6.2 لتر، بقوة 650 حصانًا و650 رطلًا من عزم الدوران في هذا التطبيق، في منتصف نوفمبر، وفقًا لبيان من تشيفي قدم إلى Motor1. من غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت كامارو ZL1 المخصصة لها قد تم تصنيعها، أو إذا كانت شيفروليه لديها أي خطط لتحويل بيع السيارة إلى نوع من الأحداث الخاصة، مثل المزاد. ورفضت شيفروليه مشاركة تفاصيل حول مصير ZL1 النهائي في الوقت الحالي.

ظهر LT4 لأول مرة في سيارة تشيفي كورفيت Z06 من الجيل C7 في عام 2015. وظهر لأول مرة في كاديلاك CTS-V بعد عام، قبل أن يشق طريقه إلى كامارو ZL1 في عام 2017 فصاعدًا. بينما يستخدم طراز LT4 في Z06 نظام التزييت بالحوض الجاف، فإن طرازات LT4 الموجودة في CTS-V وZL1 تتميز بنظام حوض رطب أكثر تقليدية.

مع انتهاء إنتاج ZL1، لا يزال هناك مركبتان فقط مع محرك ZL1 المصنع لا تزالان قيد الإنتاج: كاديلاك CT5-V Blackwing وكاديلاك إسكاليد V. الإصدار في Blackwing يولد قوة 668 حصانًا، في حين أن LT4 في Escalade ينتج قوة 668 حصانًا. أكثر إثارة للإعجاب بقوة 682 حصانًا بفضل الشاحن التوربيني الأكبر.