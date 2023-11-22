من 4 لاعبين.. ليفربول يفشل في إيجاد بديل محمد صلاح

ينافس محمد صلاح بعضًا من كبار لعبة كرة القدم الحديثة هذا الموسم، ولكن هناك خيارات قليلة لاستبداله في النهاية في ليفربول بلاعب أخر بعد العروض المغرية السعودية المقدمة إليه للانتقال للدوري السعودي في الصيف المقبل أو يناير بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة ليفربول ايكو إنه مع خروج الاستحسان لمحمد صلاح من أعلى الطاولة في غرفة الصحافة في أنفيلد قبل فترة الاستراحة الدولية، كان الشيء الوحيد غير المعتاد هو أن المدير الفني لم يكن في الواقع يورجن كلوب .

بدلاً من ذلك، بعد رؤية فريقه يخسر 3-0 في 12 نوفمبر ، كان مدرب برينتفورد توماس فرانك هو الذي شعر بأنه مضطر للتحدث عن مدى اعتقاده بأن الرقم 11 في ليفربول جيد، سواء في اليوم أو بعبارات أكثر عمومية، وكان مدير النحل غارقًا في مديحه لصلاح، واصفًا إياه بأنه أحد أفضل ثلاثة لاعبين في كرة القدم العالمية.

وقال فرانك : "يحظى محمد صلاح بالإشادة كثيرًا، لكني لا أعرف ما إذا كان قد حصل على ما يكفي من الثناء أم لا" . "أعتقد الآن أنه من أعلى رأسي، ربما يكون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، يا له من مستوى يجب أن يكون أحد أفضل اللاعبين الهجوميين في العالم ليس مثل كبار اللاعبين الـ 10 لكن الثلاثة الأوائل."

بينما كان كلوب يستعد للتأمل في نفس الموضوع - وهو موضوع قدم بالتأكيد مئات اللقطات الصوتية بشكل أو بآخر على مدار السنوات الست الماضية - كان كل ما يمكن لمدرب ليفربول فعله لقمع الضحك مع اكتساب السؤال زخمًا.

رد فعل كلوب قال كل شيء؛ ما الذي يمكن أن يقوله مدير ليفربول بالفعل عن اللاعب الذي سجل الآن 198 هدفًا له منذ عام 2017؟ قال في النهاية: "لاعب استثنائي، مجرد لاعب استثنائي"، قبل أن يضيف: "لذا، إنه لاعب مميز جدًا، نعم".



عشرة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم جعلت المصري في حالة حادة قبل مواجهة يوم السبت مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ولا يملك سوى لاوتارو مارتينيز وكيليان مبابي وإيرلينج هالاند وهاري كين وسيرو غيراسي من شتوتجارت المزيد في الدوريات الخمس الكبرى لكرة القدم الأوروبية حتى الآن.

وبغض النظر عن غيراسي، فهذه هي الأسماء والنجوم الذين يشارك معهم صلاح الأضواء عبر اللعبة الأوروبية هذا الموسم، والأرقام وراء ثقل الأهداف مثيرة للإعجاب تمامًا.

وفقًا للإحصائيات التي جمعتها أداة الكشافة Fbref، فإن صلاح يحتل المرتبة 99 في المئة عبر الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا ومسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من حيث الأهداف واللمسات من دون ركلات جزاء في منطقة جزاء الخصم، يبلغ عدد تمريراته الحاسمة 94 ويبلغ إجمالي تسديداته 89.

ومن المثير للاهتمام، وفقًا لـ Fbref، أن اللاعبين الذين يعتبرون متشابهين إلى حد كبير بناءً على الأرقام يكشفون عن مشكلة قد يواجهها ليفربول يومًا ما إذا كانوا في السوق بحثًا عن بديل لصلاح .

موسى ديابي لاعب أستون فيلا، والذي يعتبر الأكثر تشابهًا، بدأ بداية رائعة في فيلا بارك منذ انتقاله الصيفي من باير ليفركوزن ولا شك أن تطوره يخضع للمراقبة عن كثب من قبل أولئك الذين في أعلى السلسلة الغذائية ولكن بقية الفريق سيتم اعتبار الخمسة الأوائل في هذه القائمة بالذات أمرًا محظورًا لأسباب مختلفة في آنفيلد.

فينيسيوس جونيور، الذي يحتل المركز الثاني على أنه "الأكثر تشابهًا" مع صلاح، هو لاعب برازيلي دولي وهو أحد اللاعبين الرئيسيين في فريق ريال مدريد الأصغر سنًا وربما الأكثر جوعًا، في حين أن جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال أو ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ لن يكونا على محمل الجد، وتم التفكير فيه لأسباب تشمل عمر أحدهما، والنطاق السعري للآخر، وعدم رغبة أي من الناديين في القيام بأعمال تجارية.

يعد دونييل مالين، من بوروسيا دورتموند، اقتراحًا مثيرًا للاهتمام في المركز الثالث، لكن الأمر يتطلب قفزة كبيرة من الإيمان للاعتقاد بأن اللاعب الهولندي الدولي سيكون جاهزًا للتدخل على الفور في أي فراغ على شكل صلاح قد ينفتح في فريق الريدز في المستقبل.

لهذا السبب، حتى في سن 31 عامًا، يجب على ليفربول بالتأكيد أن يفكر جديًا في العودة إلى طاولة المفاوضات مع ممثل صلاح رامي عباس لمعرفة الخطط طويلة المدى للاعب الذي سيدخل الأشهر الـ 12 الأخيرة من عمره الصفقة في الصيف المقبل.