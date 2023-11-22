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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى بكري: التهجير لن ينجح.. وسيناء خط أحمر

صدى البلد

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، "الشعب المصري عمره ما خذل دولته أو قيادته التي دائما تدافع عن الأمن القومي لهذا الوطن"، مضيفا أن التاريخ لديه الكثير من المواقف و القصص التاريخية التي ضرب فيها الشعب المصري المثل و القدوة للعديد من الشعوب.

وأوضح "بكري"، خلال مداخلته ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع على شاشة ETC، من تقديم الإعلامية إنجي أنور، "عندما تكلمت بالمؤتمر كان بسبب أننا نواجه خطر انتهاك السيادة المصرية و التهجير و هو أمر ليس بغريب على إسرائيل"، لا فتا إلى أن الأخيرة لديها مخططات منذ 1948 و تدرك و تتحرك بدافع ديني عنصري معتبرة أن أرض الميعاد هي من النيل إلى الفرات، و أنها تقوم بتحقيق هذا على خطوات متعددة.

وأشار إلى أن هذا يفسر بأن المخطط كان يمضي نحو تهويد القدس كاملة وطرد الفلسطينيين، واستخدام الأساليب كلها من عنف وتحريض من أجل تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن التهجير لن ينجح لأن القيادة المصرية أعلنت أن حدودها خط أحمر.

ثقة بالجيش المصري

وتابع،  لن يتم أبدا دولة للفلسطينيين بـ سيناء، معلقا: "نحن حاليا نمر بتحدي كبير و لكننا على ثقة بجيشنا و قيادتنا السياسية و شعبنا العظيم الذي سيعطي درس لا ينسى في الدفاع عن الأمن القومي المصري.

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