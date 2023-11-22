إسرائيل تنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين المنتظر إطلاق سراحهم في صفقة التبادل مع حماس

نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القضائية، صباح اليوم الأربعاء، أسماء 300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ووفقا لموقع "والا" العبري، سيتم إطلاق سراح حوالي 150 منهم بشكل أولي. وتتكون القائمة في معظمها من الأسرى الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والنساء.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، فجر اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة.

وأوضحت حماس، أن الاتفاق يأتي بموجبه وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

كما سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

وأضافت الحركة أنه سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.