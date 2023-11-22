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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: كلمة رئيس الوزراء أمام النواب تعكس موقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين

النائبة صفاء جابر
النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب

أكدت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، أن كلمة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، في جلسة البرلمان أمس  تؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والرافض لأي عمليات تهجير قسري للفلسطينين خارج قطاع غزة مشيرة في تصريحات صحفية ، أن كلمة رئيس الوزراء في مجلس النواب للرد علي طلبات الإحاطة بشأن الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية لمنع التهجير القسري لأهالي غزة ، بعثت برسالة طمانة للشعب المصري عما تقوم به الدوله المصري لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينين تجاه سيناء.

وأكدت  "جابر " أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم، حملت رسائل قوية، بأن مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية وتعتبر ذلك الأمر تهديداً للأراضي والسيادة المصرية، وأن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها وسيجر الإقليم إلى مزيد من التوتر، وأنه لا تفريط في ذرة تراب من أرض سيناء العزيزة على كل المصريين التي روتها دماء أبناءهم لأن عقيدتهم كانت دوماً النصر أو الشهادة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر قيادة وحكومة وشعبا ثابت من القضية الفلسطينية هو رفض أي محاولات تهجير قسري لاهالي غزة لخارجها حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

رئيس مجلس الوزراء جلسة البرلمان القضية الفلسطينية غزة السيادة المصرية

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