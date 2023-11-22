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برلمان

برلماني: تنفيذ هدنة إنسانية بـ غزة يؤكد أهمية دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

الدكتور علي مهران،
الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

ثمن النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين .

وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن نجاح هذه المبادرة يأتي انعكاسا للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي، مما يؤكد على أهمية دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية وجهودها في المفاوضات لوقف إطلاق النار من أجل الوصول إلى حلول للأزمة ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، أن هذا الاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف، وهو ما عبر عنه أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وكذلك بيان حركة حماس التي وجهت الشكر لمصر في هذا الشأن.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، أن مصر تخوض معركة دبلوماسية صارمة لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط ونجحت في انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها، فضلا عن فرض سيطرتها في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد رئيس صحة الشيوخ على ضرورة محاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية لانتهاكه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .

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