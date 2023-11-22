رئيس زراعة الشيوخ: الشعب المصري يدعم قيادته السياسية لمنع التهجير القسري للفلسطينيين

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، أمس، جاءت معبرة عن الموقف المصري "شعبا وحكومة" تجاه محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء؛ بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الجلسة عبرت عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً، مشيرا إلي الدور المصري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية علي مر التاريخ علي المستويين الإقليمي والدولي، وآخرها دور مصر في الوساطة للوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن بيان رئيس مجلس الوزراء، تضمن رسائل واضحة وحازمة بشأن الموقف المصري، منها عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وأيضا تأكيده أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن أي محاولات للإضرار بأمن مصر سيكون الرد حاسما، وأن مصر لن تتوانى عن استخدام كل الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها.

وتابع المهندس عبد السلام الجبلي، أن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا مختلف الأطراف الدولية لإعادة تقييم موقفها تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الجبلي، أن الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية بالكامل تعي لها القيادة السياسية، كما أن الشعب المصري يقف صفا واحدا بمختلف فئاته وتياراته خلف قيادته وقواته المسلحة في مواجهة أي خطر يهدد الأمن القومي المصري، ودعم قيادته في رفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.