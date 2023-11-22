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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يناقش تفعيل خطة المشاركة المجتمعية مع وفد من شركات البترول

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استضاف اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، وفدًا من وزارة البترول والهيئة العامة للبترول والشركات العاملة بالمدينة.

وتركز اللقاء على بدء تفعيل خطة المشاركة المجتمعية وضبط أولوياتها وفقًا لاحتياجات المدينة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وتمت مناقشة أيضًا سبل تنمية وتدريب الشباب والفتيات، بالإضافة إلى إنشاء مشروع إنتاجي يسهم في الاستدامة وتوفير فرص العمل للأرامل والمطلقات والشباب والفتيات.

 

تم التطرق أيضًا إلى جدول زمني للبدء في تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، ويعكس هذا اللقاء التفاعل الإيجابي بين الحكومة المحلية وقطاع البترول، مع التركيز على التنمية المستدامة ودعم فرص العمل في المنطقة.

شركات البترول الهيئة العامة للبترول الحكومة المحلية التنمية المستدامة الصحة والتعليم الأقتصادية اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب لواء ممدوح نديم مدينة رأس غارب

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