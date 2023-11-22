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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حج 2024 | اعرف قيمة جدية حجز الحج السياحي لكل أنواعه

الحج
الحج

قيمة جدية حجز الحج السياحي 2024 ، أصبح الجميع يسأل عنها؛ عقب إعلان وزارة السياحة والآثار عن أسعار الحج السياحي لهذا العام، عبر ضوابطها الملزمة لشركات السياحة، بتسعير برامج الحج للموسم الجديد؛ ليكون الحج السياحي متاحا أمام جميع المواطنين للتقديم عليه.

وحددت وزارة السياحة والآثار، قيمة جدية حجز الحج السياحي 2024 ، ليكون ملزما في العلاقة التعاقدية بين المواطن المصري الراغب في أداء الحج هذا العام، وبين شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج السياحي؛ للحفاظ على حقوق المواطن والشركات.

قيمة جدية حجز الحج السياحي 2024 ، أصبحت تخضع لآليات الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج، والتي تم الاتفاق عليها بوزارة السياحة والآثار، ووفقا لضوابط حج 2024 المتعلق بالسياحة، حيث سيتم تسديد 100 جنيه “لا ترد” مقابل تلك الخدمة.

جدية حجز الحج السياحي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عبر ضوابطها- التي حصل "صدى البلد" على نسخة منها- أن قيمة جدية حجز الحج السياحي 2024 ستكون 60 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم ، و 20 ألف جنيه للمستويين “الاقتصادي” و"البري" وبذلك تكون ملزمة بين طرفي التعاقد (الحاج وشركات السياحة).

يذكر أن يذكر الضوابط المنظمة للحج السياحي، حددت أسعار الحج السياحي 2024، كالتالي:

أولا: أسعار الحج السياحي 2024 برامج الخمس نجوم

- صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترا (450 ألف جنيه)، حددت له عدد تأشيرات 4000 تأشيرة، تقارب 17% من حجم تأشيرات الحج السياحي.

- صف ثان من 250 مترا إلى 1250 مترا بقيمة (390.000 جنيه).

ثانيا: أسعار الحج السياحي 2024 البرنامج الاقتصادي

- طيران موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترا بقيمة 260 ألف جنيه.

- الاقتصادي تحسين خمسة نجوم حتى 250 مترا بقيمة 230 ألف جنيه.

- الاقتصادي تحسين أربعة وخمسة نجوم من بعد مسافة 250 مترا وحتى 750 مترا 226 ألف جنيه.

ويأتي ذلك بعدد تأشيرات 13000 تأشيرة بحجم 57% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي.

ثالثا: أسعار الحج السياحي 2024 الحج البري

- الحج البري موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترا بقيمة 225 ألف جنيه.

- الحج  البري تحسين 5 نجوم حتى 250 مترا بقيمة 195 ألف جنيه.

- الحج البري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 مترا وحتى 750 مترا بقيمة 191 ألف جنيه.

ويأتي ذلك بعدد تأِشيرات 6000 تأشيرة بحجم 26% من حصة الحج السياحي 2024.

ونوهت الضوابط الخاصة بحج 2024، بأن أسعار الحج السياحي 2024 ، المُبينة عالية، تمثل الحد الأقصى لأسعار البرامج، ويجوز للشركات السياحية التنفيذ بأسعار تقل عنها.

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