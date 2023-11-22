بيع السكر بسعر 27 جنيها في المناطق الأكثر احتياجاً بالقاهرة.. صور

أعلن خالد الباشا عضو مبادرة تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن المواطنين عن بيع السكر للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً بسعر 27 جنيه للكيلو .

وأضاف "الباشا" في تصريحات له أنه تم التنسيق مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتحارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية ورئيس بورصة السلع ليتم بيع السكر منذ بداية المبادرة في أكتوبر الماضي بعدة مناطق بمحافظة القاهرة منها "التبين ودار السلام وحلوان والمعصرة وميدان رمسيس ومنشأة ناصر" .

وأكد عضو مبادرة تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن المواطنين على توافر السكر بسعر 27 جنيه للكيلو بشكل يومي ويستطيع سكان المناطق الأكثر احتياجاً الاستفادة من المبادرة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا ، مشيراً إلى أنه يتم بيع 500 طن سكر أسبوعيًا بسعر 27 جنيه للكيلو باجمالي 2000 طن شهرياً خلال فترة المبادرة والتي تستمر لمدة 6 أشهر وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء .

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