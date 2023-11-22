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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للورشة التطبيقية

صدى البلد

أعلنت إدارة الدورة 24 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية ، والتي تنطلق في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2023 ، عن فتح باب الترشح للورشة التطبيقية التي يشرف عليها سعد سعايدي مؤسس مدرسة Lassaad المسرحية الدولية في بروكسل.

وهذه الورشة التطبيقية المدرجة ضمن برنامج الدورة الممتدة من 4 الى 8 ديسمبر 2023 هي موجهة لطلاب المسرح والفنانين المحترفين، الذين يؤدون منفردين أو ثنائيين أو في مجموعات والذين لديهم عرض قيد التنفيذ ويرغبون في العمل على مشهد معين مأخوذ من مشروع عملهم يقدم في جلسات عمل أمام جمهور"مطلع" تعتمد على عرض مشهدين أو ثلاثة مشاهد قصيرة، بأساليب مختلفة، مسرح درامي، كوميدي، جسدي، مسرح رقص، مسرح سيرك.

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يذكر أن حفل ختام الدورة الماضية خصّ الممثلة التونسية سلوى محمّد بتكريم لمسيرة تجاوزت الأربعين عاما من العطاء وكذلك تم تكريم الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان كعلامة فارقة في المسرح التونسي كما تم تتويج الكاتب والشاعر والناقد المسرحي محمد العوني.

وقبل الإعلان، عن جوائز الدورة ومن خلال الشاشة العملاقة تم بث مقتطفات من الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية.    


الجوائز الموازية:

* جائزة مسرح الحرية لنوادي المؤسسات السجنية والإصلاحية التي تشرف عليها الهيئة العامة للسجون و الإصلاح

الجائزة الثالثة مناصفة 
مسرحية "هذا بختـــي" سجن المهدية إخراج ونص جماعي
مسرحية " XY " سجن النساء  منوبة إخراج أمل البجاوي

الجائزة الثانية
مسرحية " بالســلامــة "سجن سوسة النسوي بالمسعدين تأطير نجيب زقام/  نص عبد القادر منصور
الجائزة الأولى 
مسرحية "تخلبيزة" لسجن برج العامري للمخرج حسان العياشي ومحمد علي الجوادي

الجائزة الثانية المسابقة الرسمية أيام قرطاج المسرحية الوثائقي الناقد المسرحي باب الترشح ايام قرطاج

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