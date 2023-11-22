ادخلوا الملاجئ والغرف المحصنة.. الحكومة الإسرائيلية تحذر مواطنيها بعد الاشتباه بتسلل مسيرة

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية أعطت أوامر لسكان إيلات بدخول الملاجئ والغرف المحصنة بعد الاشتباه بتسلل مسيرة.

كما وقالت وسائل إعلام عربية، إن صفارات الإنذار أطلقت في إيلات جنوب إسرائيل بسبب اقتحام مسيرة الأجواء.

ومن ناحية أخرى، استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون، في وقت سابق من اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة الأغا غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين.

و شن طيران الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات عنيفة، استهدفت أراضي زراعية.