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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يطمئن على جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية

محافظ المنيا أسامة
محافظ المنيا أسامة القاضى

وجه محافظ المنيا أسامة القاضى ، رؤساء المدن على مستوى المحافظة بالمرور على كافة المراكز الانتخابية وعددها 508 مراكز باجمالى 585 لجنة فرعية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية وتوفير كافة المستلزمات للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف.

وشدد المحافظ- فى تصريح - على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية برئاسة المحافظ ، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مدار الساعة ومتابعة الأحداث أولا بأول ، موجها بالمرور على كافة المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائي، مع التأكيد على تواجد طاقم فني لإجراء اعمال الصيانة اللازمة وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل بالتنسيق مع الوحدات المحلية .


كلف المحافظ سكرتير عام المحافظة بعقد اجتماع مع مسئولى التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر ، لتوفير الإمكانيات والتجهيزات الإدارية واللوجستية بالمراكز الانتخابية للتيسير على الناخبين والجهات المشاركة . 


وفى سياق - ناشد القاضي، مواطني المحافظة بالحرص على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل وممارسة حقوهم الدستورية مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التى تشهدها مصر.


وعلى صعيد آخر -جدد محافظ المنيا ،تكليفه لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز ومسئولي الزراعة وحماية الأراضي باستمرار التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع المتعدين .


كما وجه المحافظ بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بالمحافظة، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتنسيق مع مديرية التموين والتضامن والوحدات المحلية إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين لإحكام السيطرة على الأسواق مشيرا الى انه تم توزيع 68 ألف كرتونة موادغذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة على المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجا . 

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