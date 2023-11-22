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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صفقات تجارية كبرى بانتظار الشركات العارضة في المعرض الدولي للزجاج

صدى البلد

تنطلق فعاليات المعرض الدولي للزجاج بمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة - الراعي الاستراتيجي للمعرض خلال الفترة من ٧-١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

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وصرح  حسام القبيسي - مدير عام شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض بمصر أن المعرض سيشهد تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مجدولة مسبقًا بين الشركات العارضة وأكثر من ٥٠ مشتري تجاري من: المملكة العربية السعودية، تنزانيا، المغرب، الأردن، كوسوفو، ليبيا، العراق، المانيا، العراق، البرتغال، تونس، بلجيكا، قطر، اثيوبيا، تركيا، ايطاليا، أوغندا، الجزائر والبرازيل بغرض اكتشاف فرص التعاون التجاري بين الطرفين ومن المتوقع أن ينتج عن تلك الاجتماعات الثنائية صفقات أعمال وشراكات تجارية كبرى.
ومن المخطط للمعرض أن يشمل مشاركات دولية ومحلية كبرى من العلامات التجارية الأكثر تميزًا في مجال تكنولوجيا ومنتجات صناعات الزجاج في مختلف قطاعات صناعات الزجاج؛ الديكور والتصميم، التطوير العقاري؛ البناء والتشييد والمعمار إضافةً الي المهتمين بصناعات الزجاج.
وأكد القبيسي أن المعرض سيتيح للمهتمين بصناعات الزجاج فرصة حقيقية لتبادل معلومات السوق ومعرفة توجهات الأعمال والاطلاع على أحدث الحلول التقنية والتطبيقات الصناعية المرتبطة بقطاع صناعات الزجاج

التصديرى للصناعات الكيماوية البناء والتشييد التطبيقات الصناعية التعاون التجاري الجزائر والبرازيل

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