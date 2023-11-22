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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رسالة من الفضاء إلى وكالة ناسا.. ما القصة؟

رسالة من الفضاء إلى
رسالة من الفضاء إلى وكالة ناسا

أعلنت وكالة ناسا أن رسالة من مسافة 10 ملايين ميل وصلت إلى الأرض، لكنها ليست رسالة غريبة تحذرنا من أننا جميعًا سنموت، أو أنهم سيأتون بسلام. 

لكن الرسالة، المرسلة بواسطة شعاع الليزر، مصدرها وكالة ناسا، حيث يحاول العلماء إيجاد طرق أفضل للتواصل مع التكنولوجيا في الفضاء.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم إجراء التجربة بواسطة أداة الاتصالات الضوئية Deep Space التي كانت مسافرة على متن مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا، وأرسلت الرسالة من مسافة أبعد من القمر الذي يطفو عليه حاليًا.

رسالة من الفضاء إلى وكالة ناسا 

يُعتقد الآن أن الرسالة هي أبعد اتصال بصري يتم إرساله في التاريخ، وقد تم تشفيره فقط للتأكد من أن التجربة تعمل بشكل صحيح. 

ومع ذلك، فإن محتوى الرسالة غير معروف، لكن متحدث باسم ناسا قال إن "جهاز الإرسال والاستقبال الليزري للطيران - وهو أداة متطورة على متن سفينة Psyche قادرة على إرسال واستقبال إشارات قريبة من الأشعة تحت الحمراء - مقفل على منارة ليزر قوية للوصلة الصاعدة تنتقل من الفضاء"، ومختبر تلسكوب الاتصالات البصرية في مرفق جبل تيبل التابع لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا بالقرب من رايتوود، كاليفورنيا. 

وقالت ترودي كورتيس، مديرة العروض التكنولوجية في المقر الرئيسي لناسا: "يعد الحصول على الضوء الأول واحدًا من العديد من معالم DSOC الحاسمة في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق نحو اتصالات ذات معدل بيانات أعلى قادرة على إرسال معلومات علمية وصور عالية الوضوح.

 وبث الفيديو لدعم القفزة العملاقة التالية للبشرية: إرسال البشر إلى المريخ.

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