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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الوادي الجديد

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أكد الدكتور عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، استمرار أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك في إطار الحملة القومية لتحصين الماشية بالمحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.


وقال الكومي - في تصريح اليوم الأربعاء - إن حملة التحصين تُنفذ من خلال جدول زمني للتحصينات بالقرى والمدن، في ظل توافر الأمصال والأدوية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تحصين الماشية من الأبقار والأغنام والماعز، والحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه بجانب التحصينات يتم توعية المربين بمدى خطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية وطرق الوقاية من تلك الأمراض، وتوزيع نشرات توضح المرض وأعراضه وكيفية الوقاية، وأهمية التحصين.


وأشار الكومي، إلى تنظيم قوافل بيطرية مجانية بقرى مركز الخارجة بالتنسيق مع كلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد، حيث تم إجراء 4 حالات جراحة، والكشف على 50 حالة ومتابعة 15 حالة تناسليات وفحص بالسونار ، بجانب تنفيذ لقاءات إرشادية لتوعية المواطنين ومربي الثروة الحيوانية بخطورة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وكذلك أهمية التحصينات الوقائية.

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