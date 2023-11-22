مساعد أمين حماة الوطن لمصريي الخارج: الهدنة في غزة كسرت شوكة إسرائيل

أشاد علاء زياد مساعد أمين عام حزب حماه الوطن لشؤون المصريين في الخارج بجهود القيادة السياسية في المطالبة بهدنة إنسانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد أن أصبحت الأوضاع في غزة غاية في الصعوبة نتيجة اعتداءات الكيان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة حيث كان يسعي إلي تطبيق سياسة الأرض المحروقة التي تسببت في استشهاد الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء.



وأكد أن وصول الهدنة لأربعة أيام أمر في غاية الأهمية للشعب الفلسطيني حيث كان يحتاج قطاع غزة هذه الهدنة بعد قصف استمر 45 يوما متواصلا، وهو أمر لا يتحمله أي شعب في العالم.

موضحا أن الدولة المصرية كسرت شوكة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الهدنة خاصة أن الكيان الصهيوني كان رافضا بشكل قاطع أي توقف للحرب في قطاع غزة.



مشيدا بردود الأفعال الدولية نتيجة الجهود المصرية المطالبة بهدنة إنسانية لقطاع غزة

حيث يرون أنها فرصة مهمة لتخفيف التوترات وتجنب الصراعات والعودة مرة أخرى إلي مائدة المفاوضات فهو الطريق الصحيح لإحلال السلام العادل والشامل وإنهاء الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وجدد مساعد امين حماه الوطن لشؤون المصريين في الخارج مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته السياسية والقانونية الأخلاقية والسعي إلي محاسبة سلطة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين والنساء والأطفال على مدار 45 يوما متواصلا.