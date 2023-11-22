عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مساعد أمين حماة الوطن لمصريي الخارج: الهدنة في غزة كسرت شوكة إسرائيل

علاء زياد مساعد امين
علاء زياد مساعد امين عام حزب حماه الوطن

أشاد علاء زياد مساعد أمين عام حزب حماه الوطن لشؤون المصريين في الخارج بجهود القيادة السياسية في المطالبة بهدنة إنسانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد أن أصبحت الأوضاع في غزة غاية في الصعوبة نتيجة اعتداءات الكيان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة حيث كان يسعي إلي تطبيق سياسة الأرض المحروقة التي تسببت في استشهاد الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء.


وأكد أن وصول الهدنة لأربعة أيام أمر في غاية الأهمية للشعب الفلسطيني حيث كان يحتاج قطاع غزة هذه الهدنة بعد قصف استمر  45 يوما متواصلا، وهو أمر لا يتحمله أي شعب في العالم.

 

موضحا أن الدولة المصرية كسرت شوكة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الهدنة خاصة أن الكيان الصهيوني كان رافضا بشكل قاطع أي توقف للحرب في قطاع غزة.


مشيدا بردود الأفعال الدولية نتيجة الجهود المصرية المطالبة بهدنة إنسانية لقطاع غزة 
حيث يرون أنها فرصة مهمة لتخفيف التوترات وتجنب الصراعات والعودة مرة أخرى إلي مائدة المفاوضات فهو الطريق الصحيح لإحلال السلام العادل والشامل وإنهاء الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


وجدد مساعد امين حماه الوطن لشؤون المصريين في الخارج مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته السياسية والقانونية الأخلاقية والسعي إلي محاسبة سلطة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها  بحق المدنيين والنساء والأطفال على مدار 45 يوما متواصلا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف أسباب استقرار الأحوال الجوية

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

مصر تستعد لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال

لماذا يظل اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي لغزًا حتى اليوم؟

الرئيس السيسي: احتواء إشكالية تنامي ديون الدول النامية ومتوسطة الدخل ضرورة ملحة

برلمانى: الدولة قدمت كافة أوجه الدعم للأشقاء فى غزة رغم الضغوطات

15 شاحنة وقود و90 للمساعدات الإنسانية والإغاثية تدخل إلى غزة

غير منضبط.. تعليق صادم لنجم الأهلي السابق عن انتقال فتوح للقلعة الحمراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

تذبذب غريب في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ