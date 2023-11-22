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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أورمان الشرقية تنظم قافلتين طبيتين لدعم المرضى الأولى بالرعاية

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية ان مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، شاركت مع جمعية الأورمان فى تنظيم قافلتين طبيتين بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق لدعم (225) مريض بقرى مراكز المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن القافلة الاولى استهدفت توقيع الكشف الطبي على (125) مستفيد بقري النخاس وبني شبل وتل حوين وحوض الطرفة وكفر الحلبي والبيوم بمركز الزقازيق، والقافلة الثانية استهدفت 100 مستفيد بقريتي أبو متنا وصهبره بمركز الزقازيق، وقريتي سنجه الزبده والهجارسه بمركز كفر صقر. 

وأشار "الطحاوي" الي ان القوافل قامت على مدار يومين متتالين بمستشفى الزقازيق الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأشاد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية بمجهودات منظمات المجتمع المدنى في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبه أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، الي أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل العلاجية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

الأسر غير القادرة التضامن الاجتماعي الأورمان الزقازيق الشرقية الشتاء العمل الخيري القوافل العلاجية

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