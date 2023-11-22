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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفصائل الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة .. شاهد

صدى البلد

نشرت حركة حماس فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق  تكبيدها لقوات الاحتلال خسائر فادحة في قطاع غزة.

ويوضح الفليديو استهداف حماس لدبابات وآليات عسكرية وجنود الاحتلال المتوغلين داخل قطاع غزة بقذائف الياسين ١٠٥.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 14 ألف شهيد و532 بينهم أكثر من 6000 طفل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وطفل فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس.

ومن ناحية أخرى، استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة الأغا غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين.

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