نائب رئيس حزب المؤتمر: نؤيد السيسي في التصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين

أكد الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على تأييد الحزب وجميع أنصاره لقائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رائد العمران في مصر وقائد مسيرة البناء والتنمية والنمو وصاحب المبادرات التنموية التي تحدث عنها العالم وأصبحت نموذجا تحتذي به الأمم من بدايه مبادرة القضاء علي "فيروس سي" وحتى المبادرة العمرانية التنموية الاضخم في تاريخ مصر مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك في الكلمه التي القاها بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي نظمته النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب.

وقال الدكتور السعيد غنيم، اننا هنا اليوم من أجل رجل بذل الغالي والنفيس، وتقدم الصفوف في اصعب مراحل مصر عبر التاريخ وتحمل المسئولية في وقت هرب منها الرجال وواجه المخاطر وخاطر بحياته من أجل إنقاذ مصر من مصير اسود مازالت تعيش مثله بعض البلدان العربية الشقيقة.

وأضاف الدكتور السعيد غنيم: انظرو الي مايجري في الريف المصري من اعمال وتطوير.. انظرو كيف أصبحت مصر نموذجا في التنمية المستدامة الشاملة وأصبحت مبادرة حياة كريمة معتمدة لدي الأمم المتحدة ولدي مؤسسات التمويل الدولية.

وأشار إلى أن العالم مايزال ينظر الي مصر باعجاب وافتخار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا بعد القضاء علي فيروس سي وتوفير علاجه بالمجان في جميع المستشفيات.. انظروا إلي مبادرة 100 مليون صحة التي قامت بالكشف عن الملايين من المصرية حتي اصبح لدينا لأول مرة في تاريخ مصر خريطة صحية وملف صحي لكل مواطن في مصر.

واختتم كلمته، قائلا: نحن هنا لنعلن تأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات واستمرار تنفيذ المشروعات العملاقة واستكمالها.. نحن هنا لـ نؤيد قائد اثبت للعالم كله ان مصر دول قوية لايستطيع احد ان يلوي ذراعها مدافعا بقوة وحسم عن امننا القومي وعن كل ذرة تراب من هذه البلد.. نحن هنا لنؤيد من تصدي للغطرسة الاسرائيلية ودافع بقوة عن 105 ملايين مصري وعن قضية الشعب الفلسطيني وتحرك من أجل حماية هذا الشعب الأعزل.. نحن هنا لنؤيد من اعلن رفضه تهجير الفلسطينيين الي سيناء الحبيبة، وقالها بقوة ان امن مصر القومي خط احمر لايجوز لاي شخص او كيان الاقتراب منه.

واضاف: ندعوكم لاستكمال مسيرة الإنجازات وان تكون أيام 10و11و12 ديسمبر مظاهرة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي وندعوكم للخروج للتصويت بكثافة حتي تصل الرسالة بوضوح الي هولاء الذين اعماهم التعصب والظلاميين بان مصر وشعبها خلف قائدها تدعمه وتفوضه وتطالبه باستمرار المشوار لاكمال مسيرة الإنجازات التنموية الشامة التي بدأها معنا.

وحضر المؤتمر ، الربان عمر المختار صميده رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ،الدكتور ،مجدي مرشد نائب رئيس الحزب رئيس المكتب التنفيذي ،اللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب الامين العام عضو مجلس الشيوخ ،د.السعيد غنيم النائب الاول لرئيس الحزب النائب احمد مقلد ،نائب رئيس الحزب عضو مجلس النواب ، اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب ، احمد خالد ،نائب رئيس الحزب ،محمد رمضان نائب رئيس الحزب ، محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظةالقاهرة، اسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب ،النائب د.حنان عوض ،عضو مجلس النواب، وهيثم النحاس مساعد امين الحزب بالغربية، وماجده بدوي ،امين الاعلام بحزب المؤتمر

كما شارك عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنهم: النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، والنائبة إحسان شوقي عضو مجلس النواب، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب، النائبة ايريني ثابت عضو مجلس الشيوخ، والنائبة سحري العشري عضو مجلس النواب، النائب محمود عبد الله شيوخ ، غباشي بدير عضو مجلس النواب، النائب عبد المنعم شهاب، والنائب إيهاب الهرميل عضو مجلس الشيوخ، النائب محمد عريبي عن حزب مستقبل وطن، وممثلي الكنيسة والازهر وعدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية .