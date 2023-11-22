عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك: 212 محضرعدم إعلان الأسعار والبيع بأزيد من الثمن للسجائر والسكر

صدى البلد

عقد  إبراهيم السجيني ، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا صباح اليوم، الأربعاء، مع قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها في الشارع وضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتشديد علي التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد تجاه المُخالفين مُحتكري السلع .

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين ، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق سعياً لتنفيذ هذا التكليف، وسنواصل المتابعة في هذا الشأن وصولاً لتحقيق ذلك.

- وبناء علي هذه التوجيهات، قام الجهاز اليوم  بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق ، وأسفرت الحملات عن  تحرير 212 محضرا. 

وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة

وجاءت المضبوطات علي النحو الآتي :
- 5 طن سكر (بيع بأزيد من السعر المٌعلن )
- 1600 علبة سجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي )
- 2.2 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )
- 2.5 طن اسمدة زراعية (مجهولة المصدر )

وأثناء التفتيش بكُبري المحلات تبين وجود كميات كبيرة من  سلعتي السكر والسجائر يتم بيعهم  بأزيد من السعر، وعلي الفور وجه مأموري الضبط القضائي بالحملة ببيع الكميات الموجودة بحوزة التجار من سلعة السكر والسجائر  بمعرفتهم بالسعر الرسمي المٌعلن ، وبحضور رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك، وتم البيع بمعرفة التجار وبموافقتهم ، مما لاقي إستحسان المواطنين.

هذا وقد صرح ابراهيم السجيني  رئيس جهاز حماية المستهلك  أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار  المُعلنة .

كما صرح  رئيس الجهاز ، بأن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة علي مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق لصالح المستهلكين ، مشدداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل .

- ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .
- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار  وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .

ابراهيم السجيني الخط الساخن الضبطية القضائية جهاز حماية المستهلك سلعة السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الشرقية

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

حسب وزن الباكو .. اِعرف أسباب زيادة أسعار شاي العروسة | خاص

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

ترشيحاتنا

خصم 66%.. عرض البلاك فريداي|اشتري iPhone 12 Pro بـ 13 ألف جنيه

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن وصول المساعدات إلى غزة

دمر مربعا سكنيا.. جيش الاحتلال يرتكب مجـ زرة جديدة بحق الفلسطينيين

لفترة محدودة .. هيونداي بايون موديل 2023 بدون رسوم

محاولة هجوم إرهابي تهز معبر “رينبو بريدج” الحدودي بين أمريكا وكندا.. شاهد

لخدمة العاملين في توشكى .. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس ينتشر بالمدارس.. طبيب يحذر من ظهور تقرحات بالفم

قانون الـ 3 دقائق.. عادة تفعلها تسبب الموت المفاجئ أثناء النوم

غرمتها 6 ملايين إسترليني.. شاكيرا أمام محكمة برشلونة بتهمة التهرب الضريبي |شاهد

شارل ديغول.. الاب الروحي للفرنسيين والذي ساعد على استقال بلاده

فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ