الكيلو بـ 27 جنيها.. التموين: استيراد 170 ألف طن سكر خام| فيديو

أعلنت وزارة التموين استقبال نحو 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً، تتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض، والكمية الأخري 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، معاون الوزير، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، منوهاً بضخ 65 ألف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية، كاشفاً عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.

وأوضح أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلي 450 ألف طن سنويا، مشيرا إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتابع أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة.

ونوه بتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع و اتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وفيما يتعلق بالإجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال “كمال”، إنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بإعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين.

وأضاف أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

من جهته، قال علاء يوسف، رئيس قطاعات مصانع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية خلال جولة على مصنع الشركة بالحوامدية لمتابعة عملية الإنتاج، إنه سيتم خلال الشهر الحالي استقبال 50 ألف طن سكر خام لتكريرها بالإضافة إلي 100 ألف طن جديدة قبل بدء موسم حصاد قصب السكر.

وأضاف “يوسف”، أن إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها الدولة خلال العام المالي 2024/2023، بلغت 320 ألف طن من إجمالي الكميات التي يتم استيرادها خلال العام المالي بكميات أن تصل إلي 450 ألف طن.

بدوره، قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها في معارض ومنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، مطالباً المواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية في حالة حدوثها.

وطالب الشحات المواطنين بعدم التكالب على المنافذ المشاركة في المبادرة، مؤكدا أن كميات السكر التي يتم طرحها تكفي المواطنين.

بينما قالت هالة غريب مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أن مبادرة تخفيض أسعار الغذائية تشارك بها 10 سلاسل تجارية كبري بفروعها المنتشرة في المحافظة إضافة إلي 4 شوادر في منشأة القناطر و6 منافذ تابعة للمجالس المحلية وأكثر من 10 سيارات متنقلة.