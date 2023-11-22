جيش الاحتلال: لا نعلم موعد دخول وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين حيز التنفيذ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استعداد قواته لوقف إطلاق النار لكن لا يعلم متى سيدخل حيز التنفيذ.

ومن ناحية أخرى، هناك اشتباكات ضارية تخوضها المقاومة ضد جنود الاحتلال على أكثر من محور شمال قطاع غزة.

كما قالت سرايا القدس، إنها استهدفت آليات عسكرية صهيونية في بيت حانون وغرب بيت لاهيا ومحيط أبراج الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة حماس ، أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيبدأ غدا عند الساعة العاشرة صباحا.

وأصدرت حركة المقاومة الفلسطينية ، بيانا رسميا ردا على صفقة تبادل الأسرى جاء فيه: "إنطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الفلسطيني الصامد وجهودنا من أجل تعزيز قبضة شعبنا البطل في قطاع غزة، وبهدف ترسيخ إنجازات مقاومتنا التي تحققت في السابع من أكتوبر في الحرب ضد العدو الصهيوني، وبعد مفاوضات استمرت لأيام عديدة - نعلن بعون الله توصلنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أربعة أيام".