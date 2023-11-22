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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مؤشرات البورصة تسجل قممًا جديدة بختام تعاملات اليوم

حسام عيد
حسام عيد

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 أغلق مرتفعا بمقدار 255.53 نقطة بنسبة صعود 1.03% مسجلا مستوى إغلاق عند 25029.57 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية.

وأضاف عيد أن أداء الأسهم الإيجابي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للصعود واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 25000 نقطة وتحقيق مستوى إغلاق عند مستوى إغلاق تاريخي جديد، متجها تدريجيا بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 قال حسام عيد انه نجح أيضا في تحقيق قمة تاريخية جديدة وأغلق مرتفعا بمقدار 100 نقطة بنسبة صعود 2.03% مسجلا مستوى إغلاق عند 5033.79 نقطة وهو مستوى إغلاق تاريخي جديد بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وأوضح ان استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 5000 نقطة قد يدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة أما في حالة ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع قد يدفع المؤشر السبعيني إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 4900 نقطة.

الأسهم القيادية اسواق المال الأداء الإيجابي المؤسسات المالية المؤشر الرئيسي للبورصة خبير أسواق المال

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