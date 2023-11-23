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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض واردات وصادرات الاتحاد الأوروبي من السلع في الربع الثالث لـ2023

صدى البلد

استمرت قيمة صادرات وواردات الاتحاد الأوروبي من السلع في التراجع ، حيث انخفضت الصادرات للربع الثالث على التوالي، والواردات للربع الرابع على التوالي.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” قال المكتب الأوربي للإحصاء ،"يوروستات" انه في الربع الثالث من العام الجاري، انخفضت واردات وصادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.6% و1.2% على التوالي، مقارنة بالربع السابق، مما أدى إلى فائض في الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي بنحو 18 مليار يورو. والمرة التي الاخيرة التي تم فيها تسجيل فائض كانت في الربع الثالث من عام 2021 (6.9 مليار يورو).

وأوضح مكتب يوروستات ان الانخفاض في الواردات الإضافية من الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2023 ارتبط بشكل أساسي بانخفاض واردات السلع المصنعة الأخرى (-6.6 مليار يورو مقارنة بالربع الثاني من عام 2023)، والآلات والمركبات (-6.2 مليار يورو) والطاقة (-6.2 مليار يورو). -4.7 مليار). وانخفضت الصادرات أيضًا لمجموعة الآلات والمركبات (-6.9 مليار يورو) والسلع المصنعة الأخرى (-2.7 يورو)، في حين ارتفعت صادرات الطاقة والمواد الكيميائية جميعها بمقدار 3.4 مليار يورو و3.2 مليار يورو على التوالي.

صادرات الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الربع الثالث واردات وصادرات

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