أمين عام حماة الوطن: سياسة مصر الخارجية ساهمت في هدنة إنسانية بغزة

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن ما تحقق من انجاذات خلال الفترة السابقة من حكم الرئيسي السيسي من مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية ورياضية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انناسائرون على الطريق الصحيح وهو طريق الجمهورية الجديدة رغم. التحديات والصعوبات التي واجهت و تواجه الدولة المصرية



وأكد نصير في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقدة حزب حماه الوطن بمحافظة البحيرة لدعم وتأييد الرئيسي السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة على أن نجاح سياسة مصر الخارجية فرضت على الكيان الصهيوني هدنة إنسانية في قطاع غزة رغم أنه كان يسعى إلى تطبيق سياسة الأرض المحروقة التي تسببت في استشهاد الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي حافظ على الدولة المصرية من التمزق وعدم تقسيمها إلى دويلات من خلال إعادة تسليح الجيش المصري وتزويده بأحدث الأسلحة المتطورة ليكون درعا وسيفا لمصر.



ودعا أمين عام حماه الوطن جموع الشعب المصري بضرره المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم باعتباره حقا وواجبا على كل مصري و مصرية من أجل بناء مصر الحديثة.



وجدد اللواء طارق نصير دعوته للشعب المصري الوقوف خلف قيادته الحكيمة في ظل ما تواجهه مصر من مخاطر تحاك بها.