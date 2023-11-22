البيت الأبيض يعلن عن وصول طائرة مساعدات لمصر قبل التوجّه لأهالي غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عبر موقع أكس “تويتر سابقاً" عن وصول المزيد من شحنات المواد الغذائية إلى مصر قبل التوجه إلى غزة.

وقال البيت الأبيض إن الوصول إلى المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية.

وأضاف البيت الأبيض أنه يرحب باتفاق الأمس الذي سيسمح بتقديم مساعدات إنسانية إضافية للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية البريئة في غزة.

وأعرب البيت الأبيض، عن أمله بوصول المئات من شاحنات المساعدات إلى غزة في الأيام القليلة المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن دعم أمريكا لإسرائيل لن يهتز في أعقاب اتفاق الأسرى.