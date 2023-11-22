رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يستقبل منتخبات بطولة تنس الطاولة للمرحلة الثانوية للبنين

استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، ببيت شباب سموحة، منتخبات بطولة تنس الطاولة للمرحلة الثانوية للبنين، والتي تضم 27 منطقة أزهرية بواقع 5 طلاب لكل منتخب منطقة، بالإضافة إلى مشرفي البطولة، التي تستمر حتى يوم /الخميس/ (23 نوفمبر).

وفي كلمة ألقاها رئيس المنطقة، خلال الاجتماع التحضيري للبطولة، والتي رحب فيها بالمشرفين والطلاب، حثّ رئيس المنطقة الطلاب المشاركين في البطولة على التحلي بالأخلاق الحسنة والسلوك الطيب والتنافس الشريف الذي يليق بالطالب الأزهري.

وأكد أحمد الصغير مسئول بيت الشباب أن المنطقة عملت على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ البطولة، وإنها تسعى دائما إلى توفير إقامة مريحة ومناسبة، وتعمل على التجديد والتحديث الدائم.