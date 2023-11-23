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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نجم الأهلي السابق: لا توجد مقارنة بين منتخبي مصر والمغرب حاليًا

صدى البلد

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن منتخب المغرب دائمًا يقوم بتطوير لاعبيه ويقوم بضم عناصر مميزة، والمدرب الركراكي حريص على الاستعانة بمحترفين أجانب، بينما المنتخب المصري لديه بعض العناصر خارج مصر من الذين يحملون الجنسية المصرية ولا يتم الاستعانة بهم او متابعتهم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "العناصر الموجودة حاليا في مصر هي القماشة الموجودة، ولا نمتلك محترفين مثل المغرب والسنغال، ولا يجب أن نقارن أنفسنا بتلك المنتخبات، كم لاعب محترف في مصر حتى نقارن أنفسنا بالمغرب؟!".

وأضاف: "لابد أن يكون هناك لاعبين من أصحاب الخبرات في منتخب مصر، هناك أوقات تم الاستعانة بـ حسام حسن مع حسن شحاتة في 2006، وكوبر ضم عصام الحضري في بطولة امم افريقيا في 2017، ومن يصلح للانضمام أيضا للمنتخب الأول من المنتخب الأوليمبي أو الشباب، حتى اللاعب المصري عندما يخرج للاحتراف فأنه يعود بسرعة، لا يوجد لدينا لاعبين في مستوى احتراف عالٍ سوى صلاح والنني، وبعدهم تريزيجيه ومرموش".

وأكمل: "رغم ذلك، منتخب مصر يحقق نتائج طيبة في امم افريقيا ووصل للنهائي في البطولة السابقة، ونقدم نتائج جيدة خلال البطولات المجمعة، وتكون هناك روح جيدة في غرفة الملابس بين الجميع خلال المعسكرات الطويلة. لكن علينا ان نواجه مشكلة منتخب مصر في قلة المحترفين وغياب المواهب الشابة".

وواصل: "هناك لاعبين مبشرة في المنتخب الأوليمبي، ولكنهم بعضهم غائبين عن المشاركة في أنديتهم بالدوري المصري، وأتمنى أن يقدموا نفس المستوى الذي ظهروا به في أمم إفريقيا بالمغرب، ونجحوا من خلالها في التأهل للأولمبياد، ويجب أن يستمر هؤلاء اللاعبين في الكفاح للتواجد مع المنتخب الأول".

وأضاف: "الأهلي اختلف عن الموسم الماضي في بعض الأمور، خصوصا أن هناك لاعبين كانت تريد اثبات قدراتها منهم الشحات وكهربا وتاو ومروان عطية وغيرهم، وبعد وصولهم لهذا المستوى ولجوء المدرب إلى التدوير، ظهرت على بعضهم ملامح الغضب، مثل موقف محمد مجدي أفشة الأخير أمام المقاولون".

وأتم: "الأهلي أهدر فرص عديدة في لقاء صنداونز بالدوري الإفريقي، وكنت أرى قدرته على الفوز باللقب، الفريق خسر اللقب بسبب سلوك لاعبيه وليس بسبب المنافس، يجب أن يتم تعديل وتطوير بعض الأمور في الاهلي خلال المرحلة المقبلة".

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