200 مليون جنيه إسترليني تجبر ليفربول على بيع صلاح لأحد أندية السعودية

ما زال مستقبل محمد صلاح معلقا مع نادي ليفربول وسط اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة ليفربول أيكو قائلة:"يمكن القول إن قصة انتقال مهاجم ليفربول محمد صلاح إلى السعودية هي الأكبر من أي وقت مضى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الصيف الماضي، وتسبب عرض في اليوم الأخير بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي في حدوث فوضى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يكن المشجعون ووسائل الإعلام متأكدين من رد فعل ليفربول، ومع ذلك، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يرفض الريدز العرض، ولكن كانت هناك مخاوف بشأن عودة النادي السعودي بعرض محسن بعد إغلاق النافذة الإنجليزية، حيث تزعم بعض التقارير أن العرض قد يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من أن الأمر لم يصل في النهاية إلى تلك المرحلة، إلا أن لديهم الآن فرصة جديدة لجلب اللاعب المصري الدولي إلى الدوري الأسرع نموًا في العالم".

وأضافت الصحيغة:"مع دخوله آخر 18 شهرًا من عقد محمد صلاح في أنفيلد ، ستكون كل الأنظار على صلاح وليفربول لمعرفة كيفية رد فعلهم خلال انتقالات يناير عندما يبدأ العام الجديد، لذلك، مع ما يقال، قمنا الآن بتجميع كل ما تم الإبلاغ عنه عن الرجل الرئيسي ليورجن كلوب قبل نافذة الشتاء".

خطة ليفربول الخاطئة

وفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن تصميم ليفربول على التمسك بصلاح يمثل أولوية قصوى، وقد قيل له أن النادي لن يسمح للنجم بالمغادرة "تحت أي ظرف من الظروف"، ليس من الواضح ما إذا كان هذا يعني أنهم مستعدون لعرض أكبر في حدود 200 مليون جنيه إسترليني، ولكن مع بقاء 12 شهرًا فقط على عقده في نهاية الموسم، فهذا يعني أنهم إما سيغرقون أو يسبحون بالقرارات، يصنعونها في هذه النافذة القادمة.

وفي حديثه على منصة البث المباشر Kick قبل بضعة أيام، قال: "في يناير أراه باقًا، بالتأكيد.. أراه باقًا، أرى محمد صلاح جزءًا من مشروع ليفربول بالتأكيد، لا شيء يمكن ذكره في ذلك.. لا أريد أن أذكر ذلك"، لا أعتقد أن أي شيء يمكن أن يحدث في فترة الانتقالات لشهر يناير.

في الوقت الحالي، رسالة ليفربول هي نفسها التي كانت لدينا في الصيف، ليفربول يريد الاعتماد على محمد صلاح، فهو لاعب حاسم للغاية بالنسبة لهم.

وأوضحت الصحيفة:""تذكر أنه عندما تلقوا اتصالات مهمة من محمد صلاح في الصيف، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الأوروبية، عرضت السعودية صفقة بقيمة حوالي 150 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ لا يصدق من المال لمو صلاح، وفي هذه الحالة، قال ليفربول لا". ، لذلك لا أراهم يبيعون اللاعب في منتصف الموسم، وهو موسم مهم جدًا لليفربول، وإنهم ما زالوا يقاتلون من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويقدمون أداءً جيدًا للغاية في الدوري الأوروبي ، لذا فهو موسم إيجابي لليفربول. لا أرى أنهم سيفسدون الموسم ببيع محمد صلاح في يناير. في الصيف سنرى، لكن في يناير أعتقد أن الأمر سيكون معقدًا حقًا".

اعتراف يورغن كلوب

وظل مدير الريدز دائمًا مصرًا على أن صلاح لن يغادر فريقه بعد مقدمة منخفضة إلى حد ما في الحياة في إنجلترا خلال فترة مخيبة للآمال مع تشيلسي في وقت سابق من حياته المهنية، سيكون من الآمن أن نقول إنه لم يكن بإمكان الكثير من المتفرجين توقع التأثير الذي أحدثه صلاح خلال فترة وجوده مع ليفربول.

يقترب النجم المصري سريعًا من تحقيق قرن مزدوج من الأهداف للنادي بعد تسجيله 12 هدفًا في 17 مباراة فقط حتى الآن هذا الموسم. ويواصل صلاح التمتع بالدعم الكامل من مديره الفني، حيث أشاد كلوب بالمهاجم ووصفه بأنه "لاعب من الطراز العالمي".

وفي حديثه في وقت سابق من الموسم، قال: "لم يخبرني بذلك، لكنه لم يكن مضطرًا إلى ذلك.. إنه يتحدث عن تدريباته وأدائه وسلوكه".

"لقد عقدنا اجتماعات هذا الأسبوع، ولم تكن الاجتماعات حول ما فعلناه في الماضي، بل كانت حول ما سنفعله في المستقبل كان محمد مع لجنة اللاعبين وكان يقضي لحظاته حيث كان يتحدث ولم يكن هناك شيء" مثل "بالمناسبة، هذا فقط حتى الأسبوع المقبل" أو أي شيء آخر إنه هنا تمامًا وإذا قال دوم ذلك، فلا بأس، وليس من الضروري أن يأتي مو إلى مكتبي ويقول لي "بالمناسبة، يا رئيس [أنا" "لن أذهب]".بالنسبة لي، لم يكن الأمر موضوعًا لثانية واحدة، لأكون صادقًا، إلى جانب الأسئلة.

"لم يأت إلي أحد وأخبرني أن شيئًا ما قد يحدث أو أي شيء آخر.. أنا متأكد تمامًا من أنني كنت سأتلقى مكالمة لكنني لم أتلقها.. ولم ينظر مو للحظة كما لو كان يفكر في أي شيء آخر غير أستون".. فيلا: لديه أرقام لا تصدق ولكن ليس من المفاجئ أن يمتلك هذه الأرقام.

"وفوق ذلك، أتيحت له الفرص، وشارك في صناعة الأهداف وكل هذه الأشياء.. إنه لاعب من الطراز العالمي، لا شك في ذلك.. وأنا سعيد حقًا بوجوده في فريقي."

وكيل صلاح يرد



وأوضح رامي عباس عيسى، وكيل محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية، أن اللاعب ليس لديه رغبة في الرحيل عن ليفربول، وأنه يظل ملتزمًا مع النادي، كما سلط الضوء أيضًا على حقيقة أنه وقع عقدًا في العام السابق، وأنه إذا كان لديه أي مخاوف بشأن البقاء في آنفيلد، لكان قد أوضح هذه النقطة في ذلك الوقت.

ونشر على تويتر في 7 أغسطس: "لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، لما قمنا بتجديد العقد في الصيف الماضي.. محمد لا يزال ملتزمًا مع ليفربول".

العرض المذهل بقيمة 480 مليون جنيه استرليني

مع مخاوف بين المشجعين بشأن الأموال "غير المحدودة" التي يمكن أندية الدوري السعودي للمحترفين أن تنفقها على أندية الدوري الممتاز مثل ليفربول من أجل شراء مواهب عالمية مثل صلاح، تشير التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا كان من المقرر أن يحصل على مكافأة صفقة تتراوح قيمتها بين 400 مليون جنيه إسترليني و480 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لن تفيدهم.

هذا بالإضافة إلى "العرض" البالغ 200 مليون جنيه إسترليني والذي كان النادي سيضطر بشكل أساسي إلى قبوله نظرًا للمبلغ الهائل المقدم في المقابل، بالنظر إلى العرض الذي قدمه صلاح بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر، فمن المنطقي أنهم سيعودون للحصول على المزيد في يناير أو الصيف المقبل، حيث إذا لم يوقع صلاح بعد على صفقة جديدة، فقد تصبح الأمور صعبة للغاية بالنسبة للريدز.