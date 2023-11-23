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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يشكر مصر وقطر وأمريكا على الوساطة بشأن صفقة الأسرى

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

وجه المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الشكر لمصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية على الوساطة في المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" حول تبادل الأسرى.

وكتب بوريل منشورًا على موقع "إكس" قال فيه "مع الإفراج الوشيك عن أول 50 رهينة في غزة، يشكر الاتحاد الأوروبي قطر ومصر والولايات المتحدة على دورهم الرئيسي في التفاوض على الصفقة".

وأعرب بوريل عن نيته مواصلة التعاون مع الشركاء من أجل إطلاق سراح كافة الرهائن.

وفي وقت سابق، رحب بوريل، الأربعاء، باتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، والذي توسطت فيه كلا من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق على إطلاق سراح 50 رهينة من غزة؛ من أجل وقف طويل للصراع.

وأضاف بوريل: "بعد 7 أسابيع من المعاناة، سيتم لم شملهم مع عائلاتهم أخيرًا"، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وأشار إلى أنه يجب استغلال الهدنة الإنسانية لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات المطلوبة بشكل عاجل للمدنيين الذين يعانون من الحرب المدمرة في غزة.

ولفت مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتحاد سيقوم بدوره في تقديم المساعدة الإنسانية لـ قطاع غزة.

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