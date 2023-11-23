"الأهرام": مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ستبقى الطرف الأهم في حل أزمات المنطقة

أكدت صحيفة (الأهرام) أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ستبقى الطرف الأهم في حل أزمات المنطقة، سواء في قطاع غزة أو غيرها؛ ما يرسخ حقيقة نجاح الدبلوماسية المصرية المتوازنة والعاقلة والرصينة.



وقالت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (جهود مصر لتحقيق الهدنة)- إن الجهود المضنية التي بذلتها مصر، خاصة في الساعات الأخيرة؛ للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، "لم تكن غريبة أو جديدة على مصر"، مشددة على أن مصر كانت وستظل - دائما - تحمل هموم الشعب الفلسطيني ومعاناته في قلبها وعقلها، ولا شك في حقيقة أن مصر هي أكثر من دافع عن الفلسطينيين منذ عشرات السنين، وكل من قرأ التاريخ المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط، وللقضية الفلسطينية، يعرف تلك الحقيقة جيدا.



ورأت الصحيفة أن إشادات قادة العالم بما بذله الرئيس عبدالفتاح السيسي -منذ تفجر الأوضاع في غزة- جاءت لترسيخ هذه البديهية التاريخية، وهي أن مصر هي أول من يهب لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا هو قدر مصر، وهذا دورها، الذي لن تتنصل منه أبدا، ولعل الذين تابعوا الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية، يدركون مدى الصبر والذكاء السياسي والحنكة الدبلوماسية، التي اتبعتها هذه القيادة لتحقيق الهدنة، "بعيدا عن الانفعال الصبياني، أو التهور، الذي يضر ولا ينفع".



ونوهت الصحيفة بإصرار مصر على عدم تهجير أشقائنا الفلسطينيين من غزة تهجيرا قسريا، لأن في ذلك تضييعا للقضية الفلسطينية كلها، معتبرة أنه موقف سيظل التاريخ يذكره لمصر، كما سبق وذكر لها آلاف المواقف البطولية لمصلحة الشعب الفلسطيني.



ولفتت الصحيفة إلى الدور الذي تقوم به مصر في تطبيق وإنجاز شروط هذه الهدنة، خاصة ما يتعلق بإدخال المساعدات لأهالي غزة، أو في مسألة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.